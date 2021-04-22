Флорентино Перес: Без Суперлиги никто из клубов не сможет купить таких игроков, как Мбаппе и Холанд

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил мнение, что трансферы форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда будут невозможны для любого клуба без Суперлиги.

– Не думаю, что ближайшим летом состоятся крупные трансферы. Когда деньги не уходят из богатых клубов в бедные, страдают все. Если Суперлиги не будет, то такие приобретения, как Мбаппе и Холанд, невозможны для любой команды. «Реал» не является исключением в данном случае, – цитирует Переса портал Goal.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама Суперлига была приостановлена на неопределенный срок.

Перес должен был стать главой Суперлиги.