Флорентино Перес: «Реал» продлил контракт с Модричем

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил о том, что клуб договорился с центральным полузащитником Лукой Модричем о новом контракте.

Ранее стало известно, что соглашение 35-летнего хорвата будет рассчитано до 30 июня 2022 года. При этом футболист согласился на понижение зарплаты.

– Лука Модрич продлил контракт с «Реалом», – цитирует Переса итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Хавбек присоединился к мадридцам в августе 2012 года. В общей сложности Лука отыграл за «сливочных» 384 матча, забил 26 голов и отдал 61 ассист. Вместе с командой игрок четырежды становился обладателем Лиги чемпионов и дважды побеждал чемпионат Испании. В 2018 году полузащитник был награжден «Золотым мячом».