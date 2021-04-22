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22 апреля 10:25
автор: Владислав Корегин

Роман Бабаев: Пока ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ

Армейская команда отстает на три очка от второй строчки в таблице чемпионата России после 26 туров.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о целях команды в заключительных матчах сезона-2020/21.

Напомним, вчера, 21 апреля столичный клуб уступил «Локомотиву» (0:3) в полуфинале Кубка России.

– Пока мы еще не отказываемся от борьбы за второе место, хотя, конечно, это будет непросто по объективным причинам. Скажем так: задача-минимум – третье место, задача-максимум – второе, – цитирует Бабаева портал Rusfootball.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 26 матчах. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет три очка.

В следующих турах подопечные Ивицы Олича сыграют против следующих команд: «Спартака» (25 апреля, в гостях), «Уфы» (1 мая, дома), «Краснодара» (8 мая, дома) и «Динамо» (16 мая, в гостях).

источник: Rusfootball.info
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