Роман Бабаев: Пока ЦСКА не отказывается от борьбы за второе место в РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о целях команды в заключительных матчах сезона-2020/21.

Напомним, вчера, 21 апреля столичный клуб уступил «Локомотиву» (0:3) в полуфинале Кубка России.

– Пока мы еще не отказываемся от борьбы за второе место, хотя, конечно, это будет непросто по объективным причинам. Скажем так: задача-минимум – третье место, задача-максимум – второе, – цитирует Бабаева портал Rusfootball.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 26 матчах. Отставание от идущего вторым «Локомотива» составляет три очка.

В следующих турах подопечные Ивицы Олича сыграют против следующих команд: «Спартака» (25 апреля, в гостях), «Уфы» (1 мая, дома), «Краснодара» (8 мая, дома) и «Динамо» (16 мая, в гостях).