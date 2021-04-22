Александр Соболев: После паузы в РПЛ я смог еще лучше освоиться в команде и стал свободнее на поле

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев прокомментировал свою игру после зимней паузы в Российской Премьер-лиге.

Отметим, что в 2021 году 24-летний форвард принял участие в семи матчах за красно-белых, забил семь голов и отдал один ассист.

– Я освоился в команде, раскрепостился, стал свободнее на поле. Почувствовал себя комфортно, и все начало получаться. Сейчас ничего не давит в плане игры. Мне удалось почувствовать в себе уверенность, доверие тренера, партнеров. Сейчас показываю другой футбол, – цитирует Соболева Sport24.

Соболев присоединился к «Спартаку» в январе прошлого года из «Крыльев Советов». Сумма его трансфера составила 4,5 миллиона евро. В составе столичного клуба он отличился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 33 встречах.