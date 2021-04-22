Защитник «Крыльев Советов» Горшков: Сейчас нам нужно сосредоточиться на выходе в РПЛ

Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков оценил выход своей команды в финал Кубка России.

Напомним, что вчера, 21 апреля, самарский клуб одержал победу над «Ахматом» в серии пенальти со счетом 4:1. Основное время завершилось нулевой ничьей.

– Эмоции непередаваемые. Мы опустошены полностью. Хочется сказать спасибо тем, кто переживал и на стадионе, и у экранов. Всем болельщикам огромное спасибо. В раздевалке было немного танцев, песен. Тренер сказал, что мы сделали огромный шаг вперед, но самое главное сейчас – чемпионат. Нужно там решить свои задачи, – приводит слова Горшкова клубная пресс-служба самарцев.

После 37 туров ФНЛ «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 85 очков. При этом подопечные Игоря Осинькина имеют один матч в запасе. Самарский клуб одерживал 11 побед в последних 11 встречах первенства.

24 апреля «Крылья» сыграют в гостях против «Шинника».