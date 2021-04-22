«Милан» считает своей приоритетной целью выкуп контракта Томори

Руководство «Милана» намерено подписать полноценный контракт с центральным защитником Фикайо Томори, арендованном у «Челси» на один сезон.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб доволен игрой 23-летнего англичанина и готов выкупить его контракт. Отмечается, что при этом «россонери» считают данной операцию более важной, чем подписание нового соглашения со своим капитаном Алессио Романьоли.

В нынешнем сезоне Томори провел за «Милан» 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Сумма выкупа игрока должна составить около 30 миллионов евро.