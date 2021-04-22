Фролов - об Осинькине: Все, что сейчас происходит в «Крыльях» - это гениально

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал победу своей команды в 1/2 финала Кубка страны над «Ахматом» (0:0, пен. 4:1).

«Чувствовал себя уверенно. За 10 минут до конца игры мне сказали готовиться к выходу. Я немного не ожидал этого. Но был спокоен, уверен. Отыграл три минуты. Достойно. На ноль. Пенальти… Так получилось, что мы добились победы.

Я хочу отдать должное нашему главному тренеру. Это было гениально. Все, что происходит сейчас в нашей команде - это гениально, сказочно. Книжки можно писать и книги снимать», - приводит слова голкипера пресс-служба самарского клуба.

Фролов выступает за «Крылья» с 2020 года.

В финале самарский клуб сразится с московским «Локомотивом», выбившим из турнира ЦСКА (3:0).