«Арсенал» составит конкуренцию «Тоттенхэму» в борьбе за защитника «Бетиса» Эмерсона

Правый защитник «Бетиса» Эмерсон все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Estadio Deportivo, 22-летнего бразильца хочет приобрести «Арсенал». Отмечается, что руководство «канониров» рассматривает игрока в качестве замены Эктору Бельерину, который должен покинуть клуб этим летом.

Помимо «пушкарей», в услугах футболиста также заинтересован «Тоттенхэм».

Эмерсон выступает за «Бетис» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.