Агуэро готов перейти в «Барселону», если Месси останется в команде

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро все еще имеет возможность перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.

Согласно информации AS, 32-летний аргентинец готов перейти в каталонский клуб в случае, если его соотечественник Лионель Месси останется в составе «сине-гранатовых».

Ранее стало известно, что футболист хотел бы остаться в АПЛ – на игрока претендуют «Челси», «Тоттенхэм» и «Лидс». При этом есть вариант с продолжением карьеры в Италии, где форвардом интересуется «Ювентус».

Агуэро стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2011 года. В общей сложности он забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 385 матчах. Форвард сообщил о своем уходе из стана «горожан» в конце сезона-2020/21.