Алексей Николаев: Приглашение Карасева на матчи Евро-2020 – большая честь для России

Бывший арбитр Алексей Николаев поделился мнением о том, что УЕФА утвердил Сергея Карасева в качестве судьи на матчах чемпионата Европы-2020.

Отметим, что в нынешнем сезоне 41-летний россиянин обслужил семь игр в рамках еврокубков, а также одну встречу квалификации к мировому первенству 2022 года.

– Такое решение – это большая честь для Сергея и для России. На протяжении многих лет он поддерживает высокую планку, работает на серьезных турнирах. Сегодня была очень хорошая игра. Я рад, что наконец-то на дерби работал московский арбитр, раньше это было запрещено. Сергей отработал не без помарок во вчерашней игре между «Локомотивом» и ЦСКА, но это рабочие моменты. Они случаются в каждой игре, – цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

Помощниками Карасева на Евро-2020 станут его соотечественники – Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.