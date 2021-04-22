Сергей Хусаинов: Карасев находился в неправильной позиции в эпизоде с незасчитанным голом Рондона

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Сергея Карасева в полуфинальной встрече Кубка России, в котором «Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА со счетом 3:0.

Перед московским дерби стало известно, что Карасев обслужит матчи чемпионата Европы-2020.

– Вопросов по матчу нет. Единственное, что он уже знал о своем назначении на Евро, когда выходил на матч, поэтому находился несколько в эйфории. В другой такой же ситуации, в которой находился Рондон со своим голом, Карасев побежал бы туда, куда рекомендовано обязательно бежать, чтобы быть ближе всех к игровым эпизодам, которые связаны со штрафной площадью. На Евро этот эпизод был бы просчетом, но хорошо, что есть система VAR. Но желательно, чтобы он сам все видел, – приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на шестой минуте встречи форвард армейцев Саломон Рондон отличился забитым голом, однако после просмотра VAR Карасев отменил взятие ворот из-за игры рукой у венесуэльского нападающего.