Александер Чеферин: Вероятность отмены матча «Реал» – «Челси» крайне мала

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возможной отмене матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

Напомним, что оба клуба стали инициаторами создания европейской Суперлиги. На данный момент проект нового турнира был приостановлен.

– Сезон уже начался. Если мы отменим матч, то телевидение будет требовать возмещения убытков. Вероятность отмены матча крайне мала, но в будущем все будет немного иначе. Клубы понимают, что совершили ошибку, объявив о создании Суперлиги, – приводит слова Чеферина словенский портал 24ur.

Первая игра между командами состоится 27 апреля в Мадриде, а ответная – 4 мая.