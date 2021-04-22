ЦСКА обратился в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»

ЦСКА остался недоволен судейскими решениями арбитра Сергея Карасева в полуфинальном матче Кубка России с «Локомотивом» (0:3).

По информации Sport24, армейский клуб выступил с обращением к экспертно-судейской комиссии РФС за разъяснением двух эпизодов во время вчерашней игры.

Отмечается, что красно-синие намерены узнать причину отмененного гола нападающего Саломона Рондона в начале первого тайма. Также у столичного клуба вызвал вопросы эпизод с забитым мячом форварда соперников Франсуа Камано, который перед взятием ворот вступил в единоборство с Чидерой Эджуке.