Кукуян назначен на матч «Спартака» и ЦСКА

В четверг, 22 апреля стал известен список арбитров, получивших назначения на матчи 27-го тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Так, матч между «Спартаком» и ЦСКА обслужит бригада арбитров в главе с Павлом Кукуяном.
Более подробная информация:
«Урал» - «Ахмат»: судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Антон Козбев; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Зенит» - «Ротор»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Николай Волошин; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Алексей Тюмин.
«Динамо» - «Химки»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Валерий Данченко; инспектор - Гаряфий Жафяров.
«Тамбов» - «Локомотив»: судья - Павел Шадыханов; ассистенты судьи - Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Алексей Матюнин; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Владимир Овчинников.
«Уфа» - «Сочи»: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Артем Любимов; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.
«Спартак» - ЦСКА: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья - Владимир Москалев; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Александр Колобаев.
«Ростов» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья - Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Вячеслав Харламов.
«Рубин» - «Краснодар»: судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Станислав Васильев; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Эдуард Малый.