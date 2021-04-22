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Португалия - Примейра 19:00 Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 3.90 П2 2.03
Италия - Серия А 19:30 Рома 0 Аталанта 0 П1 3.90 Х 4.10 П2 1.87
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 5.80 Х 4.50 П2 1.56
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.60
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.92 Х 3.70 П2 4.10
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 6.00
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.25 Х 5.90 П2 15.0
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
22 апреля 12:38
автор: Максим Скороходов

Кукуян назначен на матч «Спартака» и ЦСКА

Матчи 27-го тура РПЛ пройдут 24 и 25 апреля.

В четверг, 22 апреля стал известен список арбитров, получивших назначения на матчи 27-го тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Так, матч между «Спартаком» и ЦСКА обслужит бригада арбитров в главе с Павлом Кукуяном.

Более подробная информация:

«Урал» - «Ахмат»: судья - Иван Сиденков; ассистенты судьи - Александр Богданов, Андрей Образко; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Анатолий Жабченко; AVAR - Антон Козбев; инспектор - Геннадий Куличенков.

«Зенит» - «Ротор»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Андрей Гурбанов; резервный судья - Юнус Кошко; VAR - Николай Волошин; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Алексей Тюмин.

«Динамо» - «Химки»: судья - Евгений Кукуляк; ассистенты судьи - Денис Березнов, Кирилл Большаков; резервный судья - Олег Соколов; VAR - Сергей Иванов; AVAR - Валерий Данченко; инспектор - Гаряфий Жафяров.

«Тамбов» - «Локомотив»: судья - Павел Шадыханов; ассистенты судьи - Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья - Роман Сафьян; VAR - Алексей Матюнин; AVAR - Алексей Стипиди; инспектор - Владимир Овчинников.

«Уфа» - «Сочи»: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья - Игорь Низовцев; VAR - Артем Любимов; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Игорь Синер.

«Спартак» - ЦСКА: судья - Павел Кукуян; ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья - Владимир Москалев; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Игорь Демешко; инспектор - Александр Колобаев.

«Ростов» - «Арсенал»: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья - Андрей Фисенко; VAR -Виталий Мешков; AVAR - Андрей Болотенков; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Рубин» - «Краснодар»: судья - Василий Казарцев; ассистенты судьи - Роман Усачев, Рашид Абусуев; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Станислав Васильев; AVAR - Константин Шаламберидзе; инспектор - Эдуард Малый.

источник: РФС
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