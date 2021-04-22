Артем Дзюба: Думаю, все мы рады, что Суперлига накрылась – победил его величество футбол

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал новость о том, что Европейская Суперлига была временно приостановлена.

– Я думаю, все мы рады, что Суперлига все-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся, – сказал Дзюба в одном из сторис на своей странице в Instagram.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан». Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций многие основатели проекта вышли из него, а сама турнир был приостановлен на неопределенный срок.