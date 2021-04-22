Хачатурянц - о монологе Вилкова: Это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц выразил мнение о комментариях судьи Михаила Вилкова по поводу его отстранения.

«Это эмоциональное высказывание, рассчитанное на слабонервных. Я к ним не отношусь. Встреча с ним состоится 26 апреля, но в отношении Вилкова ничего не изменится», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что ЭСК признал неверными два решения арбитра в матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Ростов» (4:1). После этого глава судейского комитета Хачатурянц заявил, что судья больше не сможет работать в какой-либо российской лиге из-за утраты доверия.

Вилков за всю карьеру обслужил 175 матчей в чемпионате России, является судьей ФИФА с 2019 года.