«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения

Московский «Спартак» на свое странице в инстаграм поздравил своего бывшего тренера Массимо Карреру с днем рождения.

«Массимо Каррере – 57. Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и желаем успехов в тренерской карьере!» - говорится в поздравлении.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом страны в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России 2017 года.

Последним местом работы специалиста был итальянский клуб серии С «Бари», где он был главным тренером с 9 февраля по 19 апреля 2021 года.