Михаил Вилков: Я не собираюсь просить Хачатурянца поменять свое решение

Судья Михаил Вилков отреагировал на слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца о том, что на него не произвел впечатления монолог арбитра.

«Я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета», - приводит слова Вилкова «СЭ».

Напомним, что ЭСК признал неверными два решения арбитра в матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Ростов» (4:1). После этого глава судейского комитета Хачатурянц заявил, что судья больше не сможет работать в какой-либо российской лиге из-за утраты доверия.

Вилков за всю карьеру обслужил 175 матчей в чемпионате России, является судьей ФИФА с 2019 года.