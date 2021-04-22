Александер Чеферин: УЕФА учтет извинение клубов АПЛ за участие в создании Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о дальнейшей судьбе английских клубов после участие в формировании нового европейского турнира – Суперлиги.

Отметим, что команды АПЛ, а именно «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси», должны были выступить в новых соревнованиях. Однако под воздействием общественного давления и возможных санкций все английский команды вышли из проекта, а сама турнир был приостановлен на неопределенный срок.

– Нам придется уладить то, что произошло в последние три дня. Не хотелось бы вдаваться в подробности, так как мы продолжаем работу с юристами, но я бы сказал, что английские клубы приняли хорошее решение, извинившись и признав, что совершили ошибку, - сказал Чеферин. - Мы учтем их извинения. Все совершают ошибки, – цитирует Чеферина 24ur.