Владимир Пономарев: Вчера ЦСКА играл на порядок лучше «Локомотива»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев остался доволен игрой армейской команды в матче 1/2 финала Кубка России против «Локомотива» (0:3).

В составе железнодорожников голы забили Франсуа Камано, Федор Смолов и Гжегож Крыховяк.

– Армейцы играли на порядок лучше, интереснее, но вот гол не засчитали, мяч коснулся мизинца Рондона, когда он забивал. Это сломало игру в какой-то степени. В целом ЦСКА показал хорошую современную игру, действовал в атакующем плане, хорошо держал мяч, все было хорошо в техническом плане и с физикой, так что унывать не приходится. Следующая игра со «Спартаком», выиграем у них, и все будет нормально, – цитирует Пономарева портал Rusfootball.

После 26 туров подопечные Ивицы Олича располагаются на пятом место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на три очка.

25 апреля красно-синие сыграют в гостях против «Спартака».