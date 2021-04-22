Сандро Шварц: В команде не говорят об итоговых целях, для нас важна каждая игра

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях команды не сезон.

«Сейчас мы не говорим об итоговых целях. Для нас важна каждая игра. Настраиваемся на «Химки». Будет серьезная, конкурентная борьба. Сейчас не хочу говорить о завершении сезона и финишных очках. Мы стараемся попасть на более высокие места по итогу чемпионата», - сказал Шварц на пресс-конференции перед матчем 27-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками».

Накануне член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сказал, что команда выполнит ранее поставленную перед ней задачу, добудет путевку в еврокубки.

На данный момент московский клуб с 46 очками занимает шестое место в российской премьер-лиге.