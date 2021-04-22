Сандро Шварц: Мы не радуемся неудачам конкурентов, для нас важны результаты нашей команды

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 27-го тура чемпионата России рассказал, радуют ли его неудачные результаты «Спартака» и ЦСКА в последних играх.

» Мы не радуемся неудачам конкурентов. Для нас важно качество игры и результаты нашей команды. Мы от этого отталкиваемся. «Динамо» сыграло один раз вничью и один раз проиграло после зимней паузы. Мы хорошо себя проявляем в плане очкового набора, и будем стараться закончить сезон на мажорной ноте.» - сказал Шварц на пресс-конференции.

На данный момент «Динамо» с 46 очками занимает шестое место в российской премьер-лиге, у ЦСКА столько же очков, он опережает «Динамо» по дополнительным показателям, «Спартак» идет третьим, имея на один бал больше.