СМИ: АПЛ может быть реформирована в новый британский чемпионат с участием «Селтика» и «Рейнджерс»

По информации The Sun английские клубы, пытающиеся войти в Суперлигу, предлагают провести реформы английской премьер-лиги (АПЛ).

«Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал» предлагают сократить число участников АПЛ до 18 команд и пригласить в новообразованную британскую лигу шотландские топ-клубы «Селтик» и «Рейнджерс».

Добавим, что в марте этого года 25 профессиональных бельгийских клубов проголосовали за слияние Лиги Жюпиле с голландской Эредивизи с целью создания турнира под названием БеНелига.

В то же время футбольная Суперлига, где должны были играть 20 топ-клубов Европы потерпела неудачу, просуществовав на бумаге пару дней. После недовольства общественности и из-за возможных санкций она официально была приостановлена.