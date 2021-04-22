«Арсенал» поборется с «Лестером» за 19-летнего полузащитника «Эмполи» Риччи

Центральный полузащитник «Эмполи» Самуэле Риччи входит в сферу интересов двух клубов АПЛ.

Как сообщает TMW, за ситуацией вокруг 19-летнего итальянца активно следят «Арсенал» и «Лестер», готовые подписать хавбека в следующее трансферное окно. Отмечается, что обе команды уже связались с итальянской стороной по поводу покупки талантливого футболиста.

Риччи является воспитанником академии «Эмполи». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 32 матчах, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.