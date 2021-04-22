Липпи может заменить Аньелли на посту президента «Ювентуса»

Не смотря на то, что «Ювентус» опроверг информацию о том, что Андреа Аньелли ушел с должности президента клуба, по информации Fotball Italia туринский клуб рассмотрит варианты с его заменой из-за того, что, после попытки основать Суперлигу, клуб подорвал отношения с ФИФА, УЕФА и серией А.

По информации источника, в случае, если Аньелли уйдет со своей должности, «Ювентус» может возглавить либо его двоюродный брат Алессандро Наси либо Эвелина Кристиллин, которая совсем недавно была переизбрана в Совет ФИФА и соответственно может наладить диалог с международными организациями.

Также по сведениям СМИ рассматривается вариант с назначением на пост президента бывшего итальянского тренера Марчелло Липпи, под руководством которого клуб пять раз выигрывал чемпионат Италии и один раз - Лигу чемпионов.

Добавим, что последним место работы Липпи была сборная Китая, которую он тренировал с октября 2016 года по январь 2019 года. После чего осенью 2020 года, Липпи заявил о завершении тренерской карьеры.