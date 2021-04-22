Де Брейне может принять участие в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне избежал серьезной травмы в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Челси» (0:1). Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

– Травма не такая серьезная, как мы ожидали, и он чувствует себя намного лучше. Посмотрим, как он будет работать на следующей тренировке. Думаю, он может быть готов к полуфиналу Лиги чемпионов, – сказал Гвардиола после матча 32-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1).

В нынешнем сезоне бельгийский игрок принял участие в 35 встречах, в которых он забил восемь голов и отдал 16 ассистов.

Первый матч между «ПСЖ» и «Ман Сити» состоится 28 апреля. Ответная игра пройдет 4 мая.