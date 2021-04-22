Газидис может покинуть должность исполнительного директора «Милана» из-за Суперлиги

Руководство «Милана» рассматривает вариант с уходом из клуба исполнительного директора Ивана Газидиса.

По информации Corriere dello Sport, «россонери» должны были стать участниками Суперлиги. В ситуации с созданием турнира 56-летний специалист попытался убедить спонсоров команды в целесообразности новых европейских соревнований, но на данный момент лига была временно приостановлена из-за резкой критики УЕФА, ФИФА и всей футбольной общественности.

Отмечается, что место Газидиса может занять экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини, в настоящее время занимающий должность технического директора.

Южноафриканский специалист работает в итальянской команде с декабря 2018 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Арсенале».

Ранее стало известно, что Мальдини не разрешил Газидису поговорить с игроками «Милана» по поводу возможного участия в Суперлиге.