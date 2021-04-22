Итальянские СМИ: Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Как сообщает Sky Sport Italia шведский нападающий Златан Ибрагимович в скором времени подпишет новый контракт с «Миланом» сроком на один сезон.

Ибрагимович второй раз находится в составе россонери, его возвращение как в «Милан» так и в серию А произошло в января 2020 года, нападающий подписал соглашение до конца сезона с возможностью продления на год.

Всего за второе пришествие в «Милан» шведский нападающий, которому в октябре будет 40 лет, забил 25 голов в 35 играх, отдав к тоже семь голевых передач.