Наталья Бестемьянова: Не думаю, что нужно звать Загитову и Медведеву в сборную на сезон-2021/22

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила возможность включения в состав сборной России на сезон-2021/22 Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

– В сборной точно должны быть те, кто выступал на чемпионате мира. Это были очень сильные люди, сильный состав. К ним добавятся еще несколько человек. Но я не думаю, что нужно вызывать Загитову и Медведеву, – цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Напомним, что в декабре 2019 года 18-летняя Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры, после этого не смотря на участие фигуристки в тренировочных сборах, она не участвовала в спортивных соревнованиях.

Что касается Медведевой, то минувшей осенью 21-летняя спортсменка испытывала боли в спине, а затем перенесла коронавирус.