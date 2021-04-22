Алексей Сорокин: Англия не могла получить больше матчей Евро за то, что ее клубы покинули Суперлигу

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин не верит, что УЕФА может отдать дополнительное количество матчей турнира Англии за то, что клубы данной страны покинули Суперлигу.

«Скорее всего, информация о том, что Англия получит больше матчей Евро за ключевую роль в борьбе с Суперлигой — это домыслы какого-то автора. Очень странная увязка. Организация матчей должна исходить из организационных возможностей, а не по каким-то другим причинам. УЕФА будет оценивать именно возможности по организации, эпидемиологическую ситуацию. УЕФА — достаточно профессиональная организация, которая движет интересами турнира», - приводит слова Сорокина «Чемпионат».

Напомним, что 21 апреля стало известно, что испанский город Бильбао из-за пандемии коронавируса не сможет принять матчи чемпионата Европы по футболу. Также под вопросом остаются ирландский Дублин и немецкий Мюнхен, который не предоставили информацию о разрешенной заполняемости своих стадионов во время турнира.