«Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов на один сезон

УЕФА может применить дисциплинарные санкции по отношению к «Реалу» и «Ювентусу», участвовавшим в организации европейской Суперлиги.

По информации AS, организация недовольно тем, что оба клуба пока не принесли публичных извинений за идею создания нового чемпионата. Ряд членов исполнительного комитета УЕФА считает, что мадридскую и туринскую команды необходимо лишить участия в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Отмечается, что окончательное решение по «Реалу» и «Ювентусу» должно быть принято 23 апреля.

Напомним, что президентом Суперлиги должен был стать глава «сливочных» Флорентино Перес, а вице-президентом – Андреа Аньелли, занимающий пост президента «бьянконери».