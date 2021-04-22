«ПСЖ» потребует у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Икарди

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может вернуться в Серию А в летнее межсезонье.

По информации Calcio Mercato, на 28-летнего аргентинца претендует «Ювентус», заинтересованный в усилении своей атакующей линии. Отмечается, что французский клуб готов отпустить своего игрока за сумму около 50 миллионов евро.

Напомним, что «ПСЖ» арендовал Икарди у «Интера» в сентябре 2019 года. По окончании прошлого сезона парижане выкупили форварда за 50 миллионов евро, подписав с ним четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне футболист отыграл 21 матч, забил 16 голов и отдал шесть ассистов.