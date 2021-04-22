Президент «Лиона» - об участии в Суперлиге: Я чувствовал, что должен отказаться

«Мы обсуждали Суперлигу с Чеферином, но не могли дозвониться до Аньелли. Этот человек разочаровал меня. Я чувствую, что меня обманули.

Я чувствовал, что должен отказать, но речь шла о больших суммах денег.

Меня вдохновил пример президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи, оказавшего самое бурное сопротивление», - приводит слова Оласа «L'Equipe».

Напомним, президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли вместе с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом являются инициаторами идеи Суперлиги.

Проект турнира был приостановлен после того, как большинство команд-участников покинули его из-за недовольства болельщиков и угрозы санкций ФИФА и УЕФА.