«Спартак» победил ЦСКА в матче молодежного первенства

Московский «Спартак» победил ЦСКА в домашнем матче 22-го тура молодежного первенства России по футболу со счетом 2:1.
У красно-белых забивали нападающий Аслан Муталиев (24-я минута) и полузащитник Константин Шильцов (52).
У армейцев голом отличился хавбек Сергей Пряхин (31).
«Спартак» набрал 49 очков и занимает четвертое место в молодежном первенстве, у ЦСКА 55 баллов, которые позволяют занимать второе место в таблице, лидером молодежного чемпионата является «Краснодар«, у него 56 очков.
Молодежное первенство России по футболу