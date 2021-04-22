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Португалия - Примейра 1-й тайм, 26' Жил Висенте 0 Фамаликан 0 П1 2.75 Х 2.75 П2 2.95
КХЛ - плей-офф не начался Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.40 Х 4.00 П2 2.08
Италия - Серия А не начался Рома 0 Аталанта 0 П1 4.20 Х 4.20 П2 1.79
Испания - Примера 20:00 Атлетико М 0 Уэска 0 П1 1.36 Х 4.90 П2 10.5
Германия - Бундеслига 20:00 Альба 0 Лёвен Брауншве 0
Португалия - Примейра 21:00 Портимоненсе 0 Бенфика 0 П1 6.60 Х 4.80 П2 1.48
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Лацио 0 П1 2.10 Х 3.80 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 5.50
Испания - Примера 22:00 Гранада 0 Эйбар 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.50
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Сельта 0 П1 1.76 Х 3.90 П2 4.70
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.25 Х 6.20 П2 13.5
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
22 апреля 18:50
автор: Максим Скороходов

Источник: Матчи группового этапа Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

Встреча 1/8 финала досталась Лондону.

По данным телеграм-канала «Мутко-против», УЕФА принял решение лишить ирландский Дублин статуса хозяина матчей Евро-2020.

По данным источника матчи группового этапа группы Е, а именно Польша-Словакия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша, пройдут в Санкт-Петербурге

Также сообщается, что встреча 1/8 финала турнира, которая должна была пройти в ирландском Дублине, состоится в Лондоне.

Напомним, накануне было принято решение, что испанский Бильбао не примет матчи чемпионата Европы, по информации различных СМИ вместо него турнир примет другой испанский город Севилья.

Остается под вопросом еще один город Европы, который не предоставил информацию о заполняемости стадиона, немецкий Мюнхен.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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