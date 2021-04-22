Источник: Матчи группового этапа Евро-2020 перенесены из Дублина в Санкт-Петербург

По данным телеграм-канала «Мутко-против», УЕФА принял решение лишить ирландский Дублин статуса хозяина матчей Евро-2020.

По данным источника матчи группового этапа группы Е, а именно Польша-Словакия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша, пройдут в Санкт-Петербурге

Также сообщается, что встреча 1/8 финала турнира, которая должна была пройти в ирландском Дублине, состоится в Лондоне.

Напомним, накануне было принято решение, что испанский Бильбао не примет матчи чемпионата Европы, по информации различных СМИ вместо него турнир примет другой испанский город Севилья.

Остается под вопросом еще один город Европы, который не предоставил информацию о заполняемости стадиона, немецкий Мюнхен.