СМИ: Кокорин не сыграет за «Фиорентину» в матче против «Ювентусом»

Участие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 33-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» под большим вопросом.

По информации Firenze Viola, 30-летний россиянин на занятии 22 апреля не тренировался в общей группе клуба. На базе побывал владелец «фиалок» Рокко Коммиссо.

Кокорин продолжает восстанавливаться от травмы и скорее всего пропустит матч туринской команды. В последний раз форвард выходил на поле 3 марта в матче 25-го тура против «Ромы» (1:2).

Всего Александр принял участие в трех матчах чемпионата Италии, но голов и результативных передач не совершил.