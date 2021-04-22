Апелляция «Локомотива» на решение КДК будет рассмотрена 27 апреля

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление московского «Локомотива» о пересмотре решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС во вторник. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что из-за посещения начальником команды Станиславом Сухины перед матчем 25-го тура российской премьер-лиги «Локомотив»-«Спартак» судейской комнаты, железнодорожников наказали проведением встречи 29-го тура РПЛ против «Динамо» на нейтральном поле в другом регионе страны.

Матч назначен на 8 мая, одним из вариантов стадиона, который может его принять, является «Арена Химки».