Рахимич может войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить в тренерский штаб армейцев Элвира Рахимича.

По информации «Чемпионата», хорватский специалист рассказал о своем желании руководству клуба. Олич уверен, что сотрудничество с Рахимичем положительно повлияет на команду.

Босниец может прийти на место Василия Березуцкого, который работал ассистентом у прежнего наставника «армейцев» Виктора Гончаренко.

Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 годы, а по завершении карьеры работал в детской школе «красно-синих».