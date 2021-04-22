Рахимич может войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить в тренерский штаб армейцев Элвира Рахимича.
По информации «Чемпионата», хорватский специалист рассказал о своем желании руководству клуба. Олич уверен, что сотрудничество с Рахимичем положительно повлияет на команду.
Босниец может прийти на место Василия Березуцкого, который работал ассистентом у прежнего наставника «армейцев» Виктора Гончаренко.
Рахимич играл за ЦСКА с 2001 по 2014 годы, а по завершении карьеры работал в детской школе «красно-синих».
источник: Чемпионат.com