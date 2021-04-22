СМИ: Олич предложил ЦСКА подписать Чорлуку на бесплатной основе

Как сообщает «Чемпионат», недовольный игрой команды в обороне Олич намерен усилить эту линию своим соотечественником - защитником московского «Локомотива» Ведраном Чорлукой.
31 марта хорватский футболист заявил, что покинет «железнодорожников» по окончании сезона, став свободным агентом.
Олич и Чорлука пересекались в сборной Хорватии, где нынешний рулевой ЦСКА работал ассистентом главного тренера Златко Далича.
В текущем сезоне Чорлука провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями.
источник: Чемпионат.com