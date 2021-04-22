СМИ: После своего увольнения Моуринью четыре часа критиковал игроков на базе «Тоттенхэма»

Экс-главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пообщался с футболистами команды после того, как узнал о своем увольнении.

По информации The Telegraph, 58-летний наставник прибыл на базу клуба, чтобы провести тренировочное занятие. Руководство команды объявило Моуриньо о его отставке и пожелало собрать вещи и покинуть расположение «Тоттенхэма».

После этого португалец собрал всех футболистов «шпор» и более четырех часов высказал в их адрес критические замечания о совместной работе.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» осенью 2019 года. Под его руководством команда пробилась в Лигу Европы, откуда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв загребскому «Динамо».