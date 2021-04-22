Денис Глушаков - о «Спартаке»: У меня со всеми хорошие отношения

«Не любят и не надо. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться.

Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, «Фратрией», с главными. Они то не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

Моя душа на сто процентов чиста. Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения.

Могу ли я представить себя в «Спартаке»? Да», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, в составе красно-белых Глушаков становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.