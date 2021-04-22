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Испания - Примера 1-й тайм, 28' Гранада 1 Эйбар 0 П1 1.40 Х 4.80 П2 8.20
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22 апреля 20:56
автор: Александр Шульгин

Денис Глушаков - о «Спартаке»: У меня со всеми хорошие отношения

Полузащитник подмосковных «Химок» Ленис Глушаков прокомментировал отношение к нему фанатов московского «Спартака».

«Не любят и не надо. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться.

Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, «Фратрией», с главными. Они то не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

Моя душа на сто процентов чиста. Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения.

Могу ли я представить себя в «Спартаке»? Да», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, в составе красно-белых Глушаков становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне экс-капитан «Спартака» провел 15 матчей в РПЛ за «Химки», в которых забил три мяча.

«Спартак» и «Химки» встретятся между собой в 28-м туре РПЛ 10 мая на домашней арене москвичей в Тушино.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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