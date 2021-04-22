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22 апреля 21:13
автор: Александр Поволоцкий

«Барселона»: Отказ от участия в Суперлиге был бы исторической ошибкой

Руководство испанского клуба выступило с заявлением по поводу участия в новом турнире.

«Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. «Барселона» как клуб, который всегда будет принадлежать каждому из его членов, зарезервировал за собой право представить такое важное решение на окончательное одобрение его компетентными общественными органами....

...Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, тем самым подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей проекта Суперлиги. В связи с этим «Барселона» считает неправильным устанавливать необходимый процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания», - говорится в сообщении на официальном сайте «Барселоны».

Испанский была в числе двенадцати европейских клубов, принимавших участие в создании Суперлиги. Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес.

21 апреля проект был приостановлен, большинство команд вышли из нового соревнования.

источник: ФК «Барселона»
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