«Рома» не смогла переиграть «Аталанту», Миранчук провел всю игру в запасе

На 26-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский. Это уже второй гол футболиста в последних двух матчах.

После перерыва полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс с интервалом в 17 минут заработал две желтые карточки и был удален с поля.

На 75-й минуте Брайан Кристанте сравнял результат.

В добавленное арбитром время защитник «волков» Роджер за минуту умудрился схватить два «горчичника» и уравнял составы.

«Рома» набрала 55 очков и осталась на седьмом месте в турнирной таблице.