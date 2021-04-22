«Рома» не смогла переиграть «Аталанту», Миранчук провел всю игру в запасе

На 26-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский. Это уже второй гол футболиста в последних двух матчах.
После перерыва полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс с интервалом в 17 минут заработал две желтые карточки и был удален с поля.
На 75-й минуте Брайан Кристанте сравнял результат.
В добавленное арбитром время защитник «волков» Роджер за минуту умудрился схватить два «горчичника» и уравнял составы.
«Рома» набрала 55 очков и осталась на седьмом месте в турнирной таблице.