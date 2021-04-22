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«Рома» не смогла переиграть «Аталанту», Миранчук провел всю игру в запасе
22 апреля 21:27
автор: Александр Шульгин

«Рома» не смогла переиграть «Аталанту», Миранчук провел всю игру в запасе

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой» - 1:1.

На 26-й минуте счет в матче открыл украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский. Это уже второй гол футболиста в последних двух матчах.

После перерыва полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс с интервалом в 17 минут заработал две желтые карточки и был удален с поля.

На 75-й минуте Брайан Кристанте сравнял результат.

В добавленное арбитром время защитник «волков» Роджер за минуту умудрился схватить два «горчичника» и уравнял составы.

«Рома» набрала 55 очков и осталась на седьмом месте в турнирной таблице.

«Аталанта» догнала идущий третьим «Ювентус» - у команд по 65 баллов.

Чемпионат Италии (Серия А)

32-й тур

«Рома» - «Аталанта» (Бергамо) – 1:1 (0:1)

Голы: Кристанте, 75 - Малиновский, 26

Предупреждения: Калафьори, 31; Вильяр, 47; Роджер, 90 (х2) – Гозенс, 52, 69

Удаление: Роджер, 90 - Гозенс, 69

источник: «Советский спорт»
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