Карло Анчелотти: Борьба за еврокубки закончится лишь с финальным свистком в 38-м туре

«Мы все еще находимся в гонке за еврокубки и будем биться за попадание туда до последнего матча. Эта борьба закончится лишь с финальным свистком в 38-м туре АПЛ.

Все оставшиеся матчи действительно жизненно важны для нас. Очень хорошо, что сейчас в нашем распоряжении есть значительная часть состава, потому что в прошлом туре у меня было много молодых игроков на скамейке запасных, поэтому не было возможности сделать много замен», — цитирует итальянского специалиста »Sky Sports».

После 31 матча «Эвертон» набрал 49 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.