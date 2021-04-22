ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 69' Портимоненсе 1 Бенфика 3
Италия - Серия А 1-й тайм, 40' Наполи 2 Лацио 0 П1 1.14 Х 9.20 П2 15.0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 28' Лестер Сити 2 Вест Бромвич А 0 П1 1.02 Х 25.0 П2 30.0
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Реал Сосьедад 1 Сельта 1
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Гранада 1 Эйбар 0 П1 1.40 Х 4.80 П2 8.20
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Хетафе 0 П1 1.21 Х 7.00 П2 15.0
Португалия - Примейра 23:00 Порту 0 Витория Гимара 0
22 апреля 22:02
автор: Александр Шульгин

Карло Анчелотти: Борьба за еврокубки закончится лишь с финальным свистком в 38-м туре

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о целях «ирисок» на оставшуюся часть сезона.

«Мы все еще находимся в гонке за еврокубки и будем биться за попадание туда до последнего матча. Эта борьба закончится лишь с финальным свистком в 38-м туре АПЛ.

Все оставшиеся матчи действительно жизненно важны для нас. Очень хорошо, что сейчас в нашем распоряжении есть значительная часть состава, потому что в прошлом туре у меня было много молодых игроков на скамейке запасных, поэтому не было возможности сделать много замен», — цитирует итальянского специалиста »Sky Sports».

После 31 матча «Эвертон» набрал 49 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

источник: Sky Sports
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
CHERY презентовала концепт-кар STELLAR от бренда EXEEDПочему плавают обороты на Тойоте Королле и как это устранить?В полуфинал Кубка Франции вышла любительская командаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Трусы где потеряла?» Cевастьянова удивила сеть откровенным фото
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
У Бильбао отняли матчи Евро. Если отберут и у Дублина, то их может получить Питер
УЕФА лишил басков игр футбольного чемпионата Европы из-за отсутствия гарантий на допуск зрителей.
Егор Титов: Какой Каррера? «Спартаку» однозначно подойдет Моуринью
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от воскресного дерби красно-белых с ЦСКА и порассуждал о проблемах команды Доменико Тедеско.
Как ЦСКА и «Зениту» доехать до Кельна. Расклад на «русские» четвертьфиналы Евролиги
21 апреля ЦСКА и «Зенит» проведут первые матчи четвертьфинальных серий до трех побед против «Фенербахче» и «Барселоны». Оцениваем шансы представителей России на выход в «Финал четырех» главного баскетбольного турнира Европы.
О пользе настольного тенниса и хоккейных «Пересмешников»: на этом можно прилично заработать
20 апреля 2021 года ознаменовалось не только развалом футбольной Суперлиги, но и крупным выигрышем в БК "Лига Ставок" на четверном экспрессе из событий, за которыми вряд ли кто-то пристально следил.
Побаловались и хватит. Суперлига рассыпалась спустя два дня после создания
Новый турнир, учрежденный 18 апреля 12 европейскими топ-клубами, не только не стартует в августе. 20 апреля участники начали стремительно покидать ряды Суперлиги, сделав неминуемым ее закрытие.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика