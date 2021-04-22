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Официально: Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до лета 2022 года
22 апреля 22:47
автор: Александр Поволоцкий

Официально: Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до лета 2022 года

Ранее в СМИ сообщалось, что зарплата Ибрагимовича составит 7 миллионов евро за год.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с «Миланом».

По информации пресс-службы команды, новое соглашение с 39-летним футболистом рассчитано на один сезон, до лета 2022 года.

Форвард второй раз за карьеру находится в составе «Милана». Ибрагимович играл за команду с 2010 по 2012 год и стал вместе с ней чемпионом Италии. Швед вернулся в стан «россонери» в январе 2020 года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за итальянскую команду 24 матча, в которых забил 17 голов.

источник: ФК «Милан»
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