Официально: Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» до лета 2022 года

Шведский нападающий Златан Ибрагимович продлил соглашение с «Миланом».

По информации пресс-службы команды, новое соглашение с 39-летним футболистом рассчитано на один сезон, до лета 2022 года.

Форвард второй раз за карьеру находится в составе «Милана». Ибрагимович играл за команду с 2010 по 2012 год и стал вместе с ней чемпионом Италии. Швед вернулся в стан «россонери» в январе 2020 года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за итальянскую команду 24 матча, в которых забил 17 голов.