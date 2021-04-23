«КиноПоиск» выпустит документальный сериал к 100-летию московского «Спартака»

Зрители увидят интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, фрагменты телепередач того времени, хроники матчей и тренировок, видео из личных архивов футболистов и тренеров.

Напомним, в 90-е «Спартак» девять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и несколько раз доходил до полуфиналов престижных европейских турниров.

Сериал будет посвящён золотой эпохе красно-белых –периоду 1990-х и покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съёмки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы. Принять участие в его создании сможет каждый болельщик.

– В истории российского футбола еще не было такого интересного масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя. Логично, что главным героем сериала станет именно «Спартак» – исторически самый успешный, популярный и обсуждаемый клуб страны. К тому же в 90-е красно-белым вообще не было равных в России. Со своей стороны «Спартак» готов всячески помогать в создании сериала, предоставлять консультации и архивные материалы. Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD – мощный современный сервис, который развивается по типу лучших мировых образцов. Мы убеждены, что на сегодня это оптимальный партнер для создания подобного контента. Сериал однозначно станет важной частью празднования нашего столетнего юбилея, – директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

– Мы решили посмотреть на эпоху девяностых через футбол – потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени. Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой – все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского «Спартака», который безраздельно доминировал в чемпионате России и регулярно потряхивал Европу.

История «Спартака» 1990-х – это история самой успешной команды в самом популярном виде спорта в самую яркую эпоху в жизни современной России. И пока никто не рассказывал ее современным киноязыком, – автор идеи сериала Александр Горбачев.

КиноПоиск предлагает всем болельщикам красно-белых принять участие в создании сериала и поделиться своими фотографиями и видеозаписями с матчей, а также воспоминаниями и любыми другими материалами о «Спартаке» 1990-х.

Материалы можно отправлять на spartakfilm@yandex.ru.

Премьера документального сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD и будет приурочена к 100-летию футбольного клуба, которое «Спартак» отметит в 2022 году.