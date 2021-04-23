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Товарищеские матчи (сборные) 18:00 Россия 0 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Карлсруэ 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.68 Х 4.20 П2 4.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Эрцгебирге 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 НАК Бреда 0 Эксельсиор 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Нидерланды - Первый дивизион 19:45 Хелмонд Спорт 0 Эйндховен 0 П1 2.17 Х 3.60 П2 3.00
Германия - Бундеслига 20:00 Гамбург Тауэрс 0 С.Оливер Баске 0
Германия - Бундеслига 21:30 Аугсбург 0 Кёльн 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 ПСВ Эйндховен- 0 Осс 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 АЗ Алкмар-2 0 Камбюр 0 П1 6.80 Х 5.00 П2 1.37
Испания - Сегунда 22:00 Сарагоса 0 Спортинг Хихон 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Утрехт-2 0 Гоу Эхед Иглс 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.57
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Дордрехт 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Аякс-2 0 НЕК Неймеген 0 П1 2.90 Х 3.70 П2 2.17
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Эвертон 0 П1 2.06 Х 3.50 П2 3.90
Франция - Лига 1 22:00 Реймс 0 Марсель 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Де Графсхап 0 Алмере Сити 0 П1 2.16 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 22:00 Ден Босх 0 Рода 0 П1 4.10 Х 3.80 П2 1.76
Португалия - Сегунда 22:15 Эшторил 0 Каза Пия 0
23 апреля 12:00
автор: Сергей Иванов

«КиноПоиск» выпустит документальный сериал к 100-летию московского «Спартака»

Болельщикам красно-белых предлагают принять участие в съемках.

Сериал будет посвящён золотой эпохе красно-белых –периоду 1990-х и покажет футбол и футбольную культуру в контексте истории России того времени. Съёмки документального проекта начнутся в ближайшие месяцы. Принять участие в его создании сможет каждый болельщик.

Сериал расскажет о главных героях, достижениях и соперниках москвичей той эпохи.

Напомним, в 90-е «Спартак» девять раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и несколько раз доходил до полуфиналов престижных европейских турниров.

Зрители увидят интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, фрагменты телепередач того времени, хроники матчей и тренировок, видео из личных архивов футболистов и тренеров.

Производством сериала занимается креативная студия Stereotactic. Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством автора идеи сериала – Александра Горбачева, журналиста, бывшего главного редактора журнала «Афиша», соавтора сериала «Поток», редактора документальных проектов.

– В истории российского футбола еще не было такого интересного масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя. Логично, что главным героем сериала станет именно «Спартак» – исторически самый успешный, популярный и обсуждаемый клуб страны. К тому же в 90-е красно-белым вообще не было равных в России. Со своей стороны «Спартак» готов всячески помогать в создании сериала, предоставлять консультации и архивные материалы. Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD – мощный современный сервис, который развивается по типу лучших мировых образцов. Мы убеждены, что на сегодня это оптимальный партнер для создания подобного контента. Сериал однозначно станет важной частью празднования нашего столетнего юбилея, – директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

– Мы решили посмотреть на эпоху девяностых через футбол – потому что в нем были сконцентрированы все главные сюжеты времени. Бизнес, политика, криминал, поп-культура, новые отношения с Западом и с самими собой – все это так или иначе проявлялось в футболе и отражалось в жизни главного клуба тех лет, московского «Спартака», который безраздельно доминировал в чемпионате России и регулярно потряхивал Европу.

История «Спартака» 1990-х – это история самой успешной команды в самом популярном виде спорта в самую яркую эпоху в жизни современной России. И пока никто не рассказывал ее современным киноязыком, – автор идеи сериала Александр Горбачев.

КиноПоиск предлагает всем болельщикам красно-белых принять участие в создании сериала и поделиться своими фотографиями и видеозаписями с матчей, а также воспоминаниями и любыми другими материалами о «Спартаке» 1990-х.

Материалы можно отправлять на spartakfilm@yandex.ru.

Премьера документального сериала состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD и будет приурочена к 100-летию футбольного клуба, которое «Спартак» отметит в 2022 году.

источник: «Советский спорт»
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