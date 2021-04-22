Зарплата Чеферина выросла почти на полмиллиона евро

По данным »Vozpópuli» зарплата президента УЕФА Александера Чеферина в прошлом финансовом году выросла на 450 тысяч евро.

Всего за период нахождения Чеферина на посту главы организации его доход вырос с 1.41 до 2,19 миллиона евро.

УЕФА объясняет, что в сезоне-2018/2019 для ее руководителей была разработана система вознаграждения, которая «направлена ​​на поддержание позиции УЕФА как ведущей спортивной организации с постоянно растущим глобальным охватом» для сохранения профессиональных талантов.

При этом, из-за пандемия коронавируса выручка УЕФА по итогам прошлого финансового года упала на 21%.