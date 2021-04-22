«Лестер» дома нанес крупное поражение «Вест Бромвичу»

«Лестер» переиграл «Вест Бромвич» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу со счетом 3:0.

Первый гол хозяев на 23-й минуте забил нападающий Джейми Варди. Вскоре защитник «Лестера» Джонни Эванс увеличил преимущество своей команды до двух мячей. Окончательный счет на 36-й минуте установил Килечи Ихеаначо.

«Лестер» набрал 59 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Англии. 26 апреля клуб примет на своем поле «Кристал Пэлэс».

«Вест Бромич» с 24 очками в активе находится на 19-й строчке. 25 апреля подопечных Сэма Эллардайса ожидает гостевой матч против «Астон Виллы».