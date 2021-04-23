«Барселона» дома обыграла «Хетафе» благодаря дублю Месси

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле обыграла «Хетафе» со счетом 5:2.

Уже на 8-й минуте Лионель Месси поразил ворота гостей. Вскоре «Хетафе» восстановил равенство благодаря автоголу Клемана Ленгле (13). Гости ответили мячом в свои ворота, его автором стал Софьян Шакла (28).

Месси оформил дубль на 33-й минуте матча. Во втором тайме Энес Унал (69) с пенальти сократил отставание «Хетафе». В концовке встречи Рональд Араухо (87) и Антуан Гризман с 11-метровой отметки (93) довели счет до разгромного.

«Барселона» занимает третье место в таблице, набрав 68 очков. «Хетафе» находится на 15-й строчке таблицы с 31 баллом.

25 апреля команда Рональда Кумана сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «синие» на выезде встретятся с «Уэской».