Ассист Гусева не помог «Флориде» набрать очки в матче с «Каролиной»

Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Флориду Пантерз» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды дубль на свой счет записал Себастьян Ахо, забивший на 39-й и 60-й минутах. По голу забили Джордан Мартинук (21) и Нино Нидеррайтер (32). Российский форвард Андрей Свечников провел на площадке 13 минут 38 секунд – его коэффициент полезности составил «-1».

В составе соперников обе шайбы забросил Александр Барков (7, 53). Голкипер Сергей Бобровский оформил 25 сейвов из 28 возможных. Форвард Никита Гусев отличился результативной передачей, отыграв 18 минут 4 секунды.

«Каролина» с 67 набранными очками возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона. «Флорида» идет на второй строчке с 65 очками.

25 апреля между командами состоится еще одна встреча.